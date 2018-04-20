60 членов Европейского парламента призвали страны-члены ЕС к политическому бойкоту нынешнего Чемпионата мира по футболу в России. Соответствующее обращение группы европарламентариев обнародовали в пятницу, 20 апреля, передает DW.

Инициатором этого обращения была представительница фракции Зеленых Ребекка Хармс. По мнению евродепутатов, к такому шагу подталкивают прежде всего действия самой России, например, отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое авторы обращения назвали "издевательством" над европейским ценностям.

Европарламентарии, которые подписали обращение, представляют пять фракций Европарламента и 16 стран. На их взгляд, странам-членам ЕС следует взять пример с Великобритании и Исландии, чтобы не "усиливать авторитарный и антизападный курс российского президента".

Авторы письма также обращают внимание на неудовлетворительное состояние дел с защитой прав и свобод в России, в частности, нарушение свободы слова. Указывается на недопустимость приветствовать российского президента Владимира Путина за руку на стадионах, когда критики его режима сидят за решеткой, а независимые журналисты постоянно подвергаются опасности.

Как сообщала "Страна", король футбола Пеле не приедет в Россию на чемпионат мира - 2018.

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Ранее футбольная ассоциация Англии отказалась бойкотировать Чемпионат мира в России.