Международный валютный фонд (МВФ) заявил об ослаблении реформ в Украине. Об этом во время брифинга в Вашингтоне в пятницу сообщил глава европейского департамента фонда Пол Томсен.

"Мы видим некоторое замедление реформ", – сказал Томсен.

В первую очередь это касается антикоррупционной реформы – в частности, создания Антикоррупционного суда, использования автоматической деполитизированной формулы для определения цены газа для населения.

Также, по его словам, Украине критически важно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы для дальнейшего продвижения по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ заявили о пересмотре финансируемых программ.

Также мы сообщали, что в МВФ назвали самые большие риски украинского бюджета на 2018 год.