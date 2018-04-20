Сегодня в Деснянском районе Киева неизвестный мужчина в маске Человека-паука ограбил кредитную организацию.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"На проспекте Маяковского, 26, в учреждении "Смарткредит" произошел разбой", - отмечается в сообщении.

Грабитель был в маске, в черной куртке с капюшоном и темно-синих джинсах, на вид худощавый, около 180 см роста.

Угрожая кухонным ножом он отобрал у кассира деньги и убежал. Украденная сумма не уточняется.

Киевлян, которые владеют информацией по этому делу, просят звонить по номеру 102.

Ранее "Страна" сообщала, что банду налетчиков, грабивших игровые залы Киева, арестовали без права залога.

Также в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление на 200 тысяч гривен.