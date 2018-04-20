Баскская террористическая группировка ЭТА (араб. "Родина и свобода") попросила прощения у всех тех, кто в результате их преступлений был ранен, замучен, похищен или вынужден бежать за границу.

Об этом сообщает Reuters.

Также члены объединения принесли извинения семьям жертв терактов и признали свою ответственность за боль, причиненную жителям Испании в ходе вооруженного конфликта, который длился целых 50 лет.

Издание отмечает, что за время своей деятельности боевики ЭТА убили более 800 человек и ранили несколько тысяч.

"Мы осознаем, что за этот период длительной вооруженной борьбы мы нанесли много боли и повлекли за собой немало разрушений. Мы хотим выразить уважение погибшим, пострадавшим и жертвам в результате действий ЭTA. Мы искренне просим прощения", — говорится в заявлении.

ЭТА — это сепаратистская организация, которая возникла в 1959 году. Целью организации было отсоединения региона Страна Басков от Испании. Организация использовала методы вооруженной борьбы для достижения собственных политических целей. Несколько лет назад группировка объявила о бессрочном перемирии с испанскими властями, а позже и вовсе отказалась от вооруженной борьбы. Уже в 2017-м было объявлено об окончательном разоружении организации и полиция получила координаты тайников с оружием ЭТА.

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