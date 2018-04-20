В связи с наступлением устойчивой теплой погоды в Украине начался сезон клещей. Они могут переносить возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний, в связи с чем представляют особую опасность.

В Министерстве здравоохранения опубликовали ряд советов, как избежать укусов клещей.

Одним из первых правил называют правильную одежду - она должна быть светлой, однотонной и с длинными рукавами, а также плотно прилегать к телу. Таким образом, говорят в Минздраве, уменьшится риск укуса, а также увеличатся шансы своевременно обнаружить насекомое. При этом необходимо наличие головного убора - кепки, панамки либо косынки.

Каждые два часа необходимо осматривать себя, а также детей для своевременного обнаружения клеща;

Место для отдыха на природе должно быть очищено от сухой травы, хвороста, ветвей в радиусе 20-25 см;

При возвращении в помещение следует сменить и осмотреть одежду, желательно постирать и погладить ее;

Вещи, принесенные с отдыха на природе (сумки, подстилки и др.) необходимо тщательно проверить;

Аналогичному внимательному осмотру подлежит домашний любимец, если он также побывал на природе;

Для защиты от клещей следует использовать спецсредства, в частности отпугивающие насекомых аэрозоли.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщала "Страна", в Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году весной в Киеве 80 человек укусили опаснейшие клещи.

Также Киев попал в лидеры по клещевым заболеваниям в Украине.