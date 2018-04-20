Служба безопасности Украины с начала действия соответствующего закона выявила два факта нарушения процедуры проведения гастролей российских артистов и отказала трем россиянам.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".

"За указанный период выявлены 2 случая нарушения организаторами гастрольных мероприятий сроков подачи запросов, предусмотренных законом Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", о чем проинформировано Министерство культуры Украины для привлечения их к ответственности", - сказано в нем.

Кто именно нарушил данные положения закона, спецслужба не указала.

Всего за полгода действия закона СБУ получила 100 запросов на разрешение гастролей российских артистов в Украине и отказала всего трем.

"С момента вступления в силу закона... Службой безопасности Украины обработано около 100 запросов от организаторов указанных гастролей. На данный момент обнаружены законные основания для недопущения к гастрольным мероприятиям в Украине трех граждан страны-агрессора, о чем проинформированы организаторы", - сказано в нем.

Спецслужба не раскрывает имени российских артистов, гастроли которых запрещены, ссылаясь на то, что такая информация может нанести значительный ущерб их репутации.

Ранее "Страна" сообщала о билетерах от СБУ. Как повлияет новый закон на гастроли российских артистов в Украине.

Также комитет Рады поддержал законопроект, обязывающий согласовывать гастроли российских артистов с СБУ.