В Киеве изъяли около 2 тысяч бутылок контрафактного Chivas Regal и Jack Daniels
Около двух тысяч бутылок подпольного виски Chivas Regal и Jack Daniels изъяли правоохранители в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Подакцизные товары хранились и продавались в магазине с вывеской "Лавка", расположенном в Подольском районе столицы.
Установлено, что подозреваемые с целью собственного обогащения с начала года организовали незаконное хранение и сбыт алкогольной продукции известных торговых марок: Chivas Regal, Jack Daniels, Martini и др.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 1 971 бутылку алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога. Объем алкогольной продукции составил около 2 000 литров и ориентировочно оценивается почти в 700 тысяч гривен.
Продукция отправлена на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.
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