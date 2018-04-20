Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын оказались в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира - по версии американского журнала Time.

В категорию влиятельные "лидеры" также внесли президента Франции Эммануэля Макрона, главу КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, мэра Лондона Садока Хана, а также британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл.

При этом журналисты-составители рейтинга не указали в нем президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал там предыдущие четыре года.

Также список не был разбит по позициям "влиятельности" - как-то №1, №2, №3.

Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года.

Фото: time.com

Как сообщала "Страна", встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в нейтральной Швейцарии. Представители США и КНДР пока не приняли окончательное решение.

Отметим, что Украина резко выросла в мировом рейтинге ценности гражданств.