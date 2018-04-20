На пешехода в Запорожье опустился подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления патрульной полиции в Запорожской области.

"Сегодня утром, когда мужчина подошел к своей машине, на него упал подъемник мусоровоза", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате мужчина скончался.

"Он умер или в больнице, или во время транспортировки в больницу", - уточнили в полиции.

Как сообщала "Страна", в Запорожье полиция сняла с балкона "идущего" к себе домой пьяного мужчину. Полицию вызвали прохожие, которые увидели, что неизвестный карабкается по стене. Полицейские выяснили, мужчину зовут Михаил, он живет в этом же доме, а наверх полез, потому что забыл ключи от своей квартиры.

Мы писали, что под Запорожьем мужчины с оружием преследовали школьный автобус.

Также в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков и медицинского мусора.