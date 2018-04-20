В первом квартале 2018 года получили российское гражданство 19 тыс 427 украинцев.

Об этом, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, за январь-март 19 тыс 427 украинцев получили гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 13 тыс 936 видов на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 153 тыс 65 украинцев).

Кроме того, украинцы в первом квартале получили 19 тыс 783 разрешения на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 186 тыс 185 украинцев).

За весь 2017 год 85 тыс 119 украинцев получили гражданство РФ. В 2016 году 100 тыс 696 украинцев стали обладателями российского паспорта, а в 2015 году - 67 тыс 400 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.

Также стало известно, сколько россиян пересекли украинскую границу по биометрическому контролю.