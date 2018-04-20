Криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала на 3,36% до 8,505 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на пятницу составляет 144,4 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 7,3 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 58 млрд долларов.

Отмечается, что в целом уже получено 16,988 млн монет Bitcoin.

Напомним, что Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

Ранее "Страна" писала о том, что Telegram могли заблокировать из-за желания Дурова создать собственную криптовалюту.

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