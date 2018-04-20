Супруги-актеры Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс, о разводе которых поговаривали в прошлом году, сделали сенсационное заявление об ожидании первого общего ребенка.

48-летняя актриса официально подтвердила радостную новость изданию New York Times.

"Я скоро выйду в свет. Мы с Дэниелом невероятно счастливы - у нас родится малыш. Мы с огромным нетерпением ждем встречи с ним или с ней. Это просто невероятно!" - заявила Рейчел.

Фото: nytimes.com

Стоит заметить, что это будет первый совместный ребенок звездной четы. У Рэйчел уже есть 11-летний сын Генри от ее бывшего бойфренда - режиссера Даррена Аронофски, а у 50-летнего Крейга, есть 25-летняя дочь Элла от первого брака - с актрисой Фионой Лаудон.

Как сообщала "Страна", Лобода в соцсети показала ногу отца своего второго ребенка.

Мы писали, что в Финляндии трансгендер впервые родил ребенка.

Также стало известно, что суррогатная мать родила для Ким Кардашьян и Канье Уэста третьего ребенка.