Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) обратились в суды с требованием о приостановке эксплуатации 125 объектов (торгово-развлекательных центров, кинотеатров и школ). В ходе проверок в них были выявлены нарушения пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К административной ответственности привлечены 3 199 руководителей аварийных учреждений и ответственных должностных лиц.

"За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГосЧС мероприятий к административной ответственности привлечены 3 199 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц. Также по результатам проверок поданы в административный суд 125 исковых заявлений на приостановление эксплуатации объектов", - указано в опубликованном сообщении спасателей.

Отмечается, что по состоянию на 18 апреля проверена техногенная и пожарная безопасность в 3 239 заведениях, в частности в 2 379 детсадах и школах, 136 учреждениях здравоохранения, 724 торговых центрах, кинотеатрах и других развлекательных заведениях.

Всего проверкам подлежат более 32 тыс. объектов, а именно более 4 тыс. торговых центров, 2 тыс. лечебных учреждений и более 25 тыс. школ и детсадов.

К проведению проверок привлечены около 2,3 тыс. сотрудников ГосЧС.

Как сообщала "Страна", в России закрыли 15 торговых центров после трагедии в Кемерово. Самыми распространенными выявленными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

Напомним, что мораторий на проверки ТРЦ в Украине отменен с конца февраля.