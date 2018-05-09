9 мая в Украине будут отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом. По этому поводу пройдут торжественные мероприятия. В 2018 году 9 мая для украинцев является выходным днем.

Кроме того, в Украине по европейской традиции с 2015 года отмечают 8 мая День памяти и примирения, но выходного в этот день нет. Символом обоих праздников в нашей стране является красный мак. Советская символика в Украине находится под запретом в рамках декоммунизации, в том числе георгиевские ленты, советская красная звезда и другие символы.

"Страна" выяснила, как будут отмечать 9 мая в разных украинских городах.

Киев

В столице 9 мая в парке Вечной Славы (м. Арсенальная) пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится праздничное мероприятие "Помним — побеждаем". Время мероприятия - с 11:00 до 17:00. Во время церемонии выступит Киевский академический муниципальный духовой оркестр, который исполнит праздничную программу "Украина — священная земля". Также там пройдут поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра" и другие мероприятия.

До конца мая в центральных библиотеках столицы пройдет цикл тематических мероприятий, в том числе акции чествования ветеранов, вечера памяти, выставки. В столичных кинотеатрах "Флоренция", "Факел", "Старт", "Луч", "Лира", "Ленинград","имени Тараса Шевченко" пройдет просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне и художественных фильмов о Второй мировой войне.

В Государственном архиве Киева откроется выставка архивных документов, связанных с победой во Второй мировой войне.

Также в столице заявлена акция "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. Это акция российского происхождения, которую поддерживают и в других странах - участники идут маршем с портретами воевавших родственников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем фейсбуке уже объявил об акции "Бессмертная дивизия", участники которой пройдут с портретами членов СС "Галичина".

Харьков

Утром 9 мая в Харькове у Мемориала Славы пройдет торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине победы над нацизмом. Для ветеранов организуют праздничный обед и концерт в северном корпусе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

С 12:00 в парке Горького будет проходить фестиваль с концертной программой "Поклонимся великим тем годам". На площади перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко вечером этого дня пройдет парад оркестров.

Днепр

В Днепре 9 мая пройдет Марш мира. Сопродседатель Оппоблока Александр Вилкул призвал горожан прийти на него, а правоохранительным органам напомнил, что они должны охранять правопорядок от провокаций радикалов. Вилкул отметил, что вместе жителями в Марше мира примут участие депутаты Европарламента.

Марш соберется в половине десятого на проспекте Яворницкого у танка и памятника Славы. У мемориала участники возложат цветы, а затем пройдут Маршем Мира до Фестивального причала. После этого будет концерт, в котором примут участие актеры фильма "В бой идут одни "старики".

Добавим, что в этот день в Днепре пройдет финал Кубка Украины по футболу, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер", так что не исключены беспорядки из-за фанатов.

Одесса

Одесские общественные организации приглашают горожан 9 мая в 11 часов прийти на Аллею Славы, где состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному Матросу.

"Просим вас взять с собой фотографии ваших родственников – участников войны и принять участие в шествии Бессмертного полка. Все, для кого День Победы был, есть и будет священным праздником мужества, стойкости и героизма... смогут отдать дань уважения подвигу великого народа", — обратился к одесситам один из активистов движения "Куликово поле" Морис Ибрагим. При этом людей просят воздержаться от провокаций.

Крым

В аннексированном Крыму на День победы пройдут военные парады в трех главных городах – Севастополе, Симферополе и Керчи.

В них примут участие более трех тысяч военнослужащих и около 80 единиц военной техники в составе 8 парадных батальонов и 24 парадных рот. Среди боевой техники публике представят танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал" и другую военную технику.

Кроме того, в Севастополе уже проходят выставки ретро- и спецтехники, полевая кухня, концерты творческих коллективов. В музее Черноморского флота, Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота 9 мая День открытых дверей. А в заповеднике "Херсонес Таврический" пройдет концерт с участием солистов Мариинского театра. Вечером в День победы в Севастопольской бухте состоится артиллерийский салют и фейерверк.

Запорожье

В рамках празднования Дня победы над нацизмом в Запорожье планируется привести в порядок братские могилы и захоронения военнослужащих, провести возложение цветов к памятникам и братским могилам, проведать ветеранов войны. Также в военкомате пройдет Урок мужества. Кроме того, в городе стостоится молодежный велопробег под лозунгом "Никогда снова".

Донецк

В оккупированном Донецке "власти" собираются провести военный парад. В нем будет задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники. Парад пройдет по улице Артема.

Заявлено, что дним из первых в колонне пройдет советский танк Т-34 времен Второй мировой войны. Также на параде будут представлены различные артиллерийские системы, РСЗО и другая техника, имеющаяся на вооружении "ДНР".

Луганск

Власти так называемой ЛНР тоже готовятся к военному параду. Сейчас идет ремонт танка Т-34, который должен принять в нем участие, поскольку он был поврежден во время одного из обстрелов. Кроме того, милиция предоставит ддля парада плавательные транспортные средства, которые при СССР собирались на Луганском тепловозостроительном заводе.

Поздравления с 9 мая: открытки и gif анимация