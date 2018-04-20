Входящая в корпорацию Roshen Винницкая кондитерская фабрика за год увеличила чистую прибыль на 21%, или на 0,6 млн гривен до 3,595 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении фабрики.

Активы компании на конец 2017 года составили 4 188,549 млн гривен, текущие обязательства - 137,642 млн гривен, долгосрочные - 39,767 млн гривен, общая дебиторская задолженность - 249,014 млн гривен.

Предприятие увеличило чистый доход на 21,7%, или на 162,7 млн гривен до 913,7 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Согласно данным компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), фабрика произвела 74,385 тыс. тонн конфет, 8,329 тыс. тонн вафель, 15,6 тыс. тонн шоколада и 18,8 тыс. тонн печенья, крекера и пирожных.

В 2016 году Винницкая кондитерская фабрика Roshen сократила чистую прибыль в 17 раз до 2,971 млн гривен по сравнению с 2015 годом, увеличив чистый доход на 6,8%, или на 47,639 млн гривен до 750,998 млн гривен.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen.

Ранее "Страна" сообщала, что компания президента Roshen осенью запустит новую фабрику в Борисполе.

Также липецкий Roshen за год увеличил убыток до 312 млн рублей.