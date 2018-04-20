Суд выпустил под залог в 500 тысяч гривен фигуранта "газового дела Онищенко" Евгения Быстрицкого.

Соответствующее решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева Вадим Сенин, передает "Громадське".

Быстрицкий больше года скрывался от следствия и был задержан в октябре 2017 года в доме своих родственников. Тогда же суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог в 8 млн гривен. Позже суд уменьшил залог до 500 тысяч.

На заседании 19 апреля адвокаты просили отпустить Быстрицкого под домашний арест, поскольку их подзащитному 67 лет.

"По статистике Министерства здравоохранения, мой клиент вообще должен был бы умереть. В СИЗО ему не оказывают нужной медицинской помощи", - сказал на заседании адвокат Сергей Трофимов.

Прокуроры же настаивали, что подозреваемый Быстрицкий должен находиться под стражей, поскольку есть риск его повторного побега.

Отмечается, что Быстрицкий руководил компанией "Фирма "ХАС", которая была частью газовой схемы депутата-беглеца Александра Онищенко.

По версии детективов НАБУ, средства разворовывались при добыче и продаже природного газа по следующей схеме: чиновники госкомпании "Укргазвидобування" заключали соглашения о совместной деятельности с компаниями Онищенко. Далее эти компании получали дешевое топливо от "Укргазвидобування" через фиктивные аукционы, а перепродавали его по рыночным ценам. ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Фирма "ХАС" Онищенко разницу клали себе в карман, тем самым лишая прибыли государственное предприятие, а следовательно - бюджет Украины.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Ранее "Страна" сообщала о пленках Онищенко с Порошенко о схеме Злочевского. Опубликована первая запись с голосом президента.

Также Онищенко заявил, что НАБУ передало в суд его дело после анонса книги "Петр Пятый".