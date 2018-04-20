В российском футболе вспыхнул новый скандал, связанный с прохождением допинг-контроля. Полузащитник Локомотива Игорь Денисов во время сдачи проб во внесоревновательный период грубо оскорбил офицера допинг-контроля. За что тут же был оштрафован на миллион рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

"Во время допинг-тестирования на базе Локомотива Денисов оскорбил офицера допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством Локомотива очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр", - сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

В самом клубе также выразили сожаления об инциденте.

"ФК "Локомотив" сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг - контроля. Клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения", - сказали в пресс-службе Локомотива.

Игорь Денисов перешел в "Локомотив" в августе 2016 года на правах аренды из московского "Динамо". В феврале 2017 года футболист подписал с железнодорожниками полноценный контракт, вступающий в силу с лета. В текущем сезоне 33-летний игрок провел за команду 36 матчей в различных турнирах.

Ранее "Страна" сообщала, что допинг-офицер пять часов проверял сборную России по футболу.

Также мы рассказывали, что Россия выплатила МОК 15 млн долларов штрафа за допинг.

 

 

 

 

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