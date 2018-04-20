В Киеве правоохранители задержали ОПГ, которая занималась продажей и производством оружия в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

При задержании полицейские обнаружили более 60 единиц оружия различной модификации и около полутора тысяч боеприпасов, пластид, электродетонаторы, гранатометы и гранаты. Кроме того, у злоумышленников выявили станки по изготовлению оружия и боеприпасов.

"Во время проведения обысков по месту их проживания в Киеве и области оперативники изъяли 64 единицы оружия, более 14000 боеприпасов, в том числе - и крупнокалиберные. Также изъято три килограмма пластида, один электродетонатор, 4 гранатомета, 2 огнемета "Шмель" и 30 гранат. Кроме того, выявлены станки по изготовлению оружия и боеприпасов", - отметил замначальника полиции Автономной Республики Крым Сергей Пантелеев.

Фото: npu.gov.ua

По данному факту следственными начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" писала о том, что под Черниговом командир роты продавал гранатометы из зоны АТО.

Также мы сообщали, что под Киевом местный житель собрал военный арсенал из зоны АТО.