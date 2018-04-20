Супрун назвала мифом страшилки о гормональной контрацепции. Как она написала на своей странице в Facebook, в интернете распространены страшные мифы относительно препаратов группы КОК, - "вырастут усы", "наберу вес", "контрацептивы отключат яичники, и потом не смогу забеременеть".

"Ко мне обратились в личные сообщения с просьбой написать о гормональной контрацепции. "Я это принимать не буду! "Частая фраза, которую говорят пациентки, получив совет назначения использовать гормональные контрацептивы", - говорится в сообщении.

Она отметила, что современные контрацептивные препараты имеют большой спектр возможностей, кроме контрацептивного, в частности, снижать неприятные проявления предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос.

"Важнейшие вещи, которые вы должны понять о гормональных контрацептивах, прежде чем пойдете к врачу: у вас один постоянный половой партнер, вы полностью доверяете, имеете регулярный секс и пока оба не хотите иметь ребенка, препарат назначает только врач. Также, когда женщина выбирает эти препараты как метод контрацепции она может получить бонусные эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери и боль, уменьшить или полностью избавиться от ПМС, улучшить состояние кожи ", - написала Супрун.

Она подчеркнула: если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено, это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.

"У женщины, которая принимает гормональную контрацепцию не вырастут усы и не прибавится вес, особенно если она будет рационально питаться и иметь достаточную физическую активность. Перед назначением гормональной контрацепции здоровой женщине не нужно определять "гормональный фон", проверяться на инфекции и сдавать анализы на проверку работы печени и почек. Единственное обязательное обследование - УЗИ молочных желез", - говорится в посте.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Супрун уже развенчивала "советские мифы" о медицине. Так, например, она "отправила в корзину" электрофорез.

Также Супрун развенчала очередной миф, что сидение на холодном ведет к воспалению.

Хотя врачи говорят, что верить Супрун не стоит, сидеть на холодном все так же вредно.