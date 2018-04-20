В Тернопольской области на журналистов бюро журналистских расследований Волынь 24 и 12 Канал совершили нападение.

Об этом "Волынь 24" сообщил на своей странице в Facebook.

"Журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС", - отмечается в сообщении.

Журналистов избили на территории предприятия "Агродружба", что в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Их также некоторое время даже насильно удерживали в помещении. По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга. У Сергея Шаповала рассечение щеки.

Кроме того, нападавшие уничтожили технику: видео-, фотокамеру.

Сейчас на место происшествия прибыла полиция. Медики предоставляют журналистам медицинскую помощь.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) уже взял ситуацию под свой контроль.

Фото: facebook.com/volyn24

Ранее "Страна" сообщала, что на журналистов программы "Потребитель" телеканала "Прямой" совершено уже третье нападение, - НСЖУ.

Также в Украине до суда не доходят 96% преступлений против журналистов.