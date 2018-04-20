Депутаты Львовского городского совета поддержали обращение в Министерство образования и науки с просьбой сделать христианскую этику обязательным предметом во всех учебных заведениях, а также ввести ряд спецкурсов религиозного направления в вузах, передает ZAХID.net.

Такое обращение на вечернем заседании Львовского горсовета 19 апреля инициировал представитель фракции ВО "Свобода" Тарас Гупало, и его поддержали 36 из 64 депутатов горсовета.

В частности, депутаты Львовского горсовета просят Минобразования:

ввести во всех учебных заведениях в качестве обязательного предмета христианской этике, которая сегодня изучается факультативно;

формировать христианское мировоззрение при преподавании всех христианских дисциплин, особенно естественного направления;

восстановить обязательное преподавание предмета "Религиоведение";

ввести во всех учебных заведениях всех уровней аккредитации спецкурсы: "Христианская философия", "Христианская психология и педагогика", "Христианская социология".

В обращении Львовского горсовета указано, что такие меры необходимо принять "для преодоления духовного вакуума".

В тексте обращения также отмечено, что внедрение христианской этики как обязательного предмета касается всех учебных заведений.

Однако инициатор этого обращения депутат горсовета от ВО "Свобода" Тарас Гупало не смог объяснить ли имеется в виду введение христианской этики не только в школах, но и в детских садах, колледжах и вузах. Зато пресс-секретарь Львовской городской организации ВО "Свобода" Анна-Мария Задерецька уточнила, что речь идет только о школах.

Обращение с просьбой введения христианской этики как обязательного предмета поддержали представители всех фракций Львовского горсовета (кроме БПП), которые присутствовали в зале во время вечернего голосования, однако ни одна фракция не проголосовала полным составом.

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