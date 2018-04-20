Страны Содружества наций поддержали кандидатуру принца Чарльза в качестве преемника королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Лидеры стран Содружества обсуждали этот вопрос на встрече за закрытыми дверями в Виндзорском замке.

Пост главы Содружества наций не переходит по наследству, поэтому в случае смерти королевы Великобритании не мог автоматически перейти ее сыну.

Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Ландейл сказал, что источник сообщил изданию, что лидеры Содружества согласились с назначением.

Премьер-министр Тереза Мэй и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также до этого оказывали поддержку принцу Чарльзу.

Содружество наций представляет собой добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии и протектораты. В настоящее время Содружество насчитывает 53 члена.

Ранее "Страна" сообщала, что у королевы Елизаветы II умерла последняя собака породы корги.

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