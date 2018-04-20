Принц Чарльз сменит Елизавету II во главе Содружества наций - ВВС
Страны Содружества наций поддержали кандидатуру принца Чарльза в качестве преемника королевы Елизаветы II.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.
Лидеры стран Содружества обсуждали этот вопрос на встрече за закрытыми дверями в Виндзорском замке.
Пост главы Содружества наций не переходит по наследству, поэтому в случае смерти королевы Великобритании не мог автоматически перейти ее сыну.
Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Ландейл сказал, что источник сообщил изданию, что лидеры Содружества согласились с назначением.
Премьер-министр Тереза Мэй и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также до этого оказывали поддержку принцу Чарльзу.
Содружество наций представляет собой добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии и протектораты. В настоящее время Содружество насчитывает 53 члена.
Ранее "Страна" сообщала, что у королевы Елизаветы II умерла последняя собака породы корги.
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