"Укрзализныця" опубликовала расписание 20 доппоездов на майские праздники
"Укрзализныця" по состоянию на 20 апреля назначила 20 дополнительных поездов на майские праздники во всех популярных направлениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 27, 28 апреля и 1 мая с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.
Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.
Поезд № 755/756 Киев - Львов 27 апреля и 1 мая отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. В обратном направлении отправление в 23:00 и прибытие в 5:18.
Поезд № 239 Киев - Ужгород отправится из Киева 27, 28, 29, 30 апреля и 2 мая в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправления 26, 28, 29, 30 апреля и 1 мая в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09.
Поезд № 249 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 27 и 30 апреля в 15:21 отправится из Киева и прибудет в 08:15. В обратном направлении отправится 1 мая в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.
Также поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.
Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.
Поезд № 201 Киев-Жмеринка отправится в рейс 2 мая в 13:22 и прибудет в Жмеринку в 17:55.
Поезд № 292/291 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 27 апреля и в Хмельницкий 2 мая. Отправление из Хмельницкого в 06:59 и прибытие в Киев в 13:55. В обратном направлении отправление в 10:09 и прибытие в 15:10.
Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейсы 30 апреля и 1 мая. Отправление из Николаева в 23:17 и прибытие в 8:42. Из Киева поезд будет отправляться в 14:46 и прибывать в Киев в 5:56.
Поезд № 211/212 Черкассы - Киев будет курсировать в Киев 28 апреля с отправлением в 13:17 и прибытием в 18:45. В Черкассы поезд совершит рейс 2 мая с отправлением в 10:34 и прибытием в 14:27.
Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 7:38 и прибытия в Одессу 17:41. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:37.
Поезд № 201/202 Днепр - Киев будет курсировать в Киев 28 и 29 апреля и обратно 2 мая. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 4:54. В обратном направлении отправление в 21:42 и прибытие в 6:20.
Поезд № 164/163 Киев - Харьков осуществит рейсы 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 6:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00.
Также поезд № 242 Кременчуг - Киев отправится в Кременчуг 1 мая в 10:34 и прибудет в 19:45. Обратно из Киева 2 мая в 9:15 и прибудет в 19:14.
Поезд № 780/779 Винница - Сумы курсировать 27, 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении - отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.
Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 27 и 30 апреля в Ужгород и 28 апреля и 1 мая в Харьков. Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующего дня.
Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 28 апреля и 1 мая. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.
Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 27, 29 апреля и 1 мая до Днепра и 26, 28, 30 апреля и 2 мая - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.
Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 апреля и обратно 26, 28, 30 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:07, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.
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