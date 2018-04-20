Завтра, 21 апреля, в Бундеслиге пройдет важный поединок между дортмундской Боруссией и Байером, в котором может появиться на поле после долгой травмы наш Андрей Ярмоленко.

По крайней мере официальный Тwitter "шмелей" уже сообщил о выздоровлении нашего легионера, и более того, даже представил вариант основного состава на предстоящий матч. Причем Андрею Ярмоленко отведено место центрфорварда.

Матч с Байером будет особенным. Ведь встречаются команды занимающие третье и четвертое места в турнирной таблице. У Байера и Боруссии по 51 баллу, но "фармацевты" опережают "шмелей" за счет лучшей разницы забитых-пропущенных.

Фото: twitter.com/bvb

Пресс-служба Боруссии задала вопрос болельщикам: "Как вы считаете, они смогут сыграть таким составом?".

Ранее "Страна" сообщала, что у Ярмоленко в Боруссии появится новый тренер.

Также мы рассказывали, что Ярмоленко приступил к пробежкам после травмы ноги.