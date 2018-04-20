Помощник внефракционного нардепа Надежды Савченко Татьяна Проторченко призвала всех желающих писать заявления в следственный отдел СБУ с просьбой разрешить прийти на прием к нардепу в СИЗО.

Об этом помощник написала у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что граждане сейчас лишены права на прием и обращение к нардепу.

Проторченко также выложила образец заявления и текст своего ходатайства о встрече с Савченко.

Фото: facebook.com

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко проверяли на вменяемость. Результат пока неизвестен.

Также Савченко возили в Центр судебно-психиатрической экспертизы. Фото.