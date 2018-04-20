В сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Крымскому мосту. Видео было размещено на YouTube-канале KIRSTAR.

На участке дороги, ведущей к мосту, ведутся активные строительные работы. Отмечается, что на трассе установлены металлические отбойники и освещение.

Напомним, запуск движения через Керченский пролив по Крымскому мосту, который строит Россия к аннексированному Крыму, будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранса РФ. Первую часть обещают запустить уже в мае.

Видео: Youtube.com/KIRSTAR

Как сообщала "Страна", половину острова Тузла в Крыму передали властям РФ для строительства моста.

Мы писали, что на Крымском мосту начали тестировать электронные табло над трассой.

Также стало известно, что компании, строящие Керченский мост, попадут под санкции в Украине.