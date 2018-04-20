В пятницу, 20 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове состоялась специальная открытая тренировка "Шахтера", которую завершала автограф и selfie-сессия "горняков" с болельщиками.

Футболисты начали выходить на поле около 11:15. Собравшиеся на стадионе болельщики встречали каждого игрока аплодисментами.

Перед началом игровых упражнений пресс-служба "Шахтера" организовала для собравшихся журналистов интервью с украинскими полузащитниками Виктором Коваленко и Александром Зубковым.

Видео: youtube.com/Страна.ua

Видео: youtube.com/Страна.ua

Тренировка "горняков" продолжалась около часа. Игроки работали в парах, затем играли в "касание":

Видео: youtube.com/Страна.ua

Болельщики наблюдали за происходящим с открытой центральной трибуны ОСК "Металлист".

Проведя завершающий тренировку спарринг футболисты "Шахтера" направились к фанатам, с удовольствием подписывая как клубную атрибутику, так и простые тетради. Не отказывались футболисты и от дружеских selfie.

Особую радость от общения с болельщиками выказывал молодой бразильский новичок "Шахтера" - Додо.

Фото: Страна.ua

С удовольствием общались с любителями футбола и другие игроки Шахтера.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", главный тренер Шахтёра показал свое лицо, когда он думает о контракте на 9 миллионов евро. Так он прокомментировал слухи о том, что "горняки" готовы предложить ему новый контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

Напомним, что Дарио Срна обязательно вернется на поле.