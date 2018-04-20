Не успел Арсен Венгер объявить о своем уходе из лондонского Арсенала после окончания сезона, как букмекерские конторы уже начали принимать ставки на его преемника.

Об этом сообщает портал Террикон.

По мнению экспертов, французская эра "канониров" на этом не закончится. Фаворитом в борьбе за вакантное место считается экс-полузащитник Арсенала и сборной Франции Патрик Виейра, ставки на которого принимаются в соотношении 1 к 2.

Следом идут Томас Тухель, котрого пресса уже "сосватала" во французский ПСЖ, и нынешней главный тренер Селтика Брендан Роджерс - оба идут 1 к 4. Далее следует главный тренер сборной Германии Йоахим Лев (1 к 7) и итальянец Карло Анчелотти (1 к 8).

Ранее "Страна" сообщала, что Фонсека может покинуть Шахтер и перебраться на Туманный Альбион.