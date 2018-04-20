Генеральная прокуратура Украины направила в правоохранительные органы Франции запрос об экстрадиции Армена Саркисяна, который подозревается в организации титушек во время Революции достоинства. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на собственный источник.

"Отправили запрос 16 апреля", - сказал источник и добавил, что необходимые документы были переведены и переданы французской стороне.

Ранее "Страна" сообщала, что народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов "титушек" во время Майдана Армен Саркисян.

Напомним, что "подчиненный" Саркисяна - Юрий Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Также мы сообщали, что Саркисян заявил, что находится в России и во Франции его не задерживали.