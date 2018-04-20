Президент Петр Порошенко оконфузился во время выступления 20 апреля на открытии после реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра. Глава государства забыл как зовут погибшего в зоне АТО львовского военного.

Запись выступления опубликована на официальной странице президента в Facebook.

Отметив, что открытие центра поднимет рождаемость, Порошенко заявил, что Украина, к сожалению, продолжает нести потери в зоне АТО. "Во вторник из "железной" 24 бригады ВСУ погиб Михаил...", - заявил Порошенко и запнулся. После чего отошел от микрофона и направился в сторону своих помощников. Только после их подсказки президент сказал, что погиб Михаил Шозда от пули снайпера российских оккупационных войск.

Старший сержант 24-й отдельной механизированной бригады Михаил Шозда погиб 17 апреля в районе Зайцево. В ним сегодня простились во Львове.

Также Порошенко заявил, что украинская армия - это украинская независимость. "Я сам служил в армии, и у меня была комната на 120 человек, и это называлось тогда казармой. И вы посмотрите - как сейчас кардинально меняется государство", - заявил он.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что в сети вспомнили, что Порошенко повторил за Трампом случай с шапкой солдата.

Также Порошенко и дети. На встрече со школьниками президент внезапно заговорил о жуткой химатаке в Солсбери.