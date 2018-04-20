Этим летом, 22 августа, истекает срок дисквалификации капитана Шахтера Дарио Срны и уже появилась информация о том, что к нему проявляет настойчивый интерес один из лидеров турецкого футбола.

Об этом сообщает FootballHub со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что грандами в Турции традиционно считаются Галатасарай, Бешикташ и Фенербахче.

В турецкую Суперлигу Срна может перебраться в статусе свободного агента, поскольку действующее соглашение с "горняками" истекает 30 июня 2018 года. Руководство "Шахтера" пока не предложило хорвату нового контракта.

Однако даже в случае подписания соглашения с турецким клубом Дарио не сможет сыграть раньше 22 августа 2018 года.

Хорват выступает в составе "Шахтера" с 2003 года и за это время успел сыграть за команду 493 матча, в которых забил 45 голов и отдал 121 голевую передачу. На счету Дарио 9 чемпионств, 7 кубков и 7 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что Дарио Срна может стать тренером сборной Хорватии.