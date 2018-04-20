Ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Киевская область) переносится на ноябрь 2018 года. Об этом пишет агентство Украинские новости со ссылкой на председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.

"Сейчас идет постоянный анализ (НБК) на той стадии, на которой мы находимся. ... Мы можем говорить о ноябре для НБК", - заявил Петрук и добавил, что это не окончательный срок.

Напомним, на новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) установили герметичную мембрану. Она должна обеспечить радиационную безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в сети показали, как выглядит защитная арка над энергоблоком ЧАЭС изнутри.