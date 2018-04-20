В Японии началось извержение вулкана Ио, проснувшегося впервые за 250 лет.

Как видно на записи, столб дыма поднимается на высоту 400 метров метров. Ио пыхтит дымом и выбрасывает камни.

Чиновники уже объявили эвакуацию жителей горных домов. Метеорологи предупреждают, что вулканические камни и пепел могут разлететься на расстояние 2 километра от кратера.

Видео: youtube.com

Вулкан Ио спал с 1768 года.

В Японии насчитывается 110 активных вулканов, или 7% от всех активных вулканов в мире. Всего в мире — 1500 активных вулканов.

Ранее "Страна" сообщала, что вулкан Этна "дрейфует" в сторону Средиземного моря со скоростью 1,4 см в год.

Также проснулся Богослов. Ученые впервые зафиксировали гром и молнии, порожденные вулканом.