В Японии на острове Кюсю впервые за 250 лет запыхтел вулкан. Видео
В Японии началось извержение вулкана Ио, проснувшегося впервые за 250 лет.
Как видно на записи, столб дыма поднимается на высоту 400 метров метров. Ио пыхтит дымом и выбрасывает камни.
Чиновники уже объявили эвакуацию жителей горных домов. Метеорологи предупреждают, что вулканические камни и пепел могут разлететься на расстояние 2 километра от кратера.
Видео: youtube.com
Вулкан Ио спал с 1768 года.
В Японии насчитывается 110 активных вулканов, или 7% от всех активных вулканов в мире. Всего в мире — 1500 активных вулканов.
Ранее "Страна" сообщала, что вулкан Этна "дрейфует" в сторону Средиземного моря со скоростью 1,4 см в год.
Также проснулся Богослов. Ученые впервые зафиксировали гром и молнии, порожденные вулканом.
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