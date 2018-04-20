Президент США Дональд Трамп в соцсети отреагировал на завершение заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи. В своем микроблоге в Twitter американский лидер заявил о том, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!", - написал с соцсети Трамп.

Известно, что нефть на этой неделе обновила максимальные отметки с конца 2014 года, однако не только и не столько встреча ОПЕК+ была тому причиной: геополитические факторы сыграли решающую роль.

Ранее "Страна" писала о том, что новости из США подстегнули рост цен на нефть до $73 за баррель.

Также мы сообщали, что в МВФ повысили прогноз цен на нефть до 2019 года.