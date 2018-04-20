После того, как в финал Кубка Украины вышли Шахтер и Динамо, стало ясно, что в еврокубах следующего сезона наша страна будет представлена пятью командами. Шахтер и Динамо выступят в Лиге чемпионов, третья и четвертая команды стартуют в Лиге Европы. И к ним присоединится клуб, который займет пятое место в чемпионате, передает Террикон.

И за это пятое место и пропуск в Европу отчаянную борьбу ведут ФК Мариуполь (36 очков) и Верес (33 очка).

Старт наших клубов в еврокубках сезона 2018/2019

Лига чемпионов

Чемпион Украины - групповой турнир.

Жеребьевка - 30 августа, певый тур - 18/19 сентября.

Вице-чемпион Украины - третий квалификационный раунд, "Путь представителей лиг".

Жеребьевка - 23 июля, матчи - 7/8 августа и 14/15 августа.

Лига Европы

3 место - групповой турнир.

Жеребьевка - 31 августа, первый тур - 20 сентября.

4 место - третий квалификационный раунд.

Жеребьевка - 23 июля, матчи - 9 августа и 16 августа.

5 место - второй квалификационный раунд. Жеребьевка - 19 июля, матчи - 26 июля и 2 августа.

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