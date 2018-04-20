На полигоне "Широкий лан", который не так давно оказался в центре скандала из-за ненадлежащих условий для жизни личного состава, произошло новое ЧП.

Об этом в Facebook сообщает страницеа 28-й отдельной механизированной бригады.

На полигоне разорвался искрогаситель, из-за чего был травмирован военный.

"Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования относительно строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий лан" произошел разрыв колена искрогасителя", - говорится в сообщении.

Сейчас по факту происшествия назначено служебное расследование.

Фото: facebook.com/28brigade

Ранее украинские военные опубликовали в Facebook фото ужасных бытовых условий на полигоне Широкий лан. А после заявили, что в качестве наказания за публикацию нашумевших фотографий их отправили искать неразорвавшиеся после стрельб снаряды.

Однако после резонанса в СМИ на полигоне Широкий Лан произошли некоторые улучшения.

А 13 марта на военном полигоне "Широкий Лан" произошел пожар, в результате которого загорелась одна из жилых военных палаток и погиб один из военнослужащих.