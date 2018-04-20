В субботу, 21 апреля, в Украине будет тепло и сухо, а в воскресенье, 22 апреля, ожидается похолодание.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 21 апреля в стране температура поднимется до +20 +26 градусов. В Киеве +23 +24 градуса.

"Ветер еще побудет порывистым, небольшие дожди пройдут только завтра вечером на севере. Большинство территории Украины будет в солнце и малооблачной погоде", - сказала синоптик.

В то же время, в воскресенье похолодает. Днем ожидается +13 +18 градусов, на западе и юге до +20 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10 +15 градусов. В Киеве +15 +16 градусов.

"Однако преобладать будет сухая погода, небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке Украины", - сообщила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу потеплеет, на востоке местами дождь.

Также в пятницу в регионах Украины ждут небольшие дожди и сильный ветер.