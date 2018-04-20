21-22 апреля организация С14 намерена провести еще одну акцию у стен церкви, построенной на месте Десятинного монастыря.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Координатор С14 News Сергей Мазур заявил, что на 20-21 апреля организация планирует новую акцию. На этот раз целью будет новая церковь УПЦ МП, построенная на месте Десятиной церкви в центре Киева.

"Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины", - пообещал Мазур.

Напомним, что 25 января радикалы из С14 устроили штурм Десятинного монастыря, а ночью пытались совершить поджог.

18 марта националисты снова пришли к Десятинному монастырю и спросили "чей Крым".