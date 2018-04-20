НАПК обнаружило многомиллионные нарушения в декларации народного депутата Вадима Рабиновича ("Оппозиционный блок"). Об этом говорится в обоснованном выводе НАПК по результатам полной проверки е-декларации Рабиновича, пишут "Украинские новости".

В частности, нардеп не указал в декларации данные о земельном участке площадью 47 512 кв. м, который принадлежит его супруге Ирине.

Кроме того, в разделе "Корпоративные права" Рабинович написал, что по состоянию на 31 декабря 2015 года ему принадлежало 50% (600 тыс. гривен в денежном выражении) прав в компании "Ньюс Нетворк".

При этом согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, по состоянию на 31 декабря 2015 года Рабиновичу принадлежало 100% корпоративных прав (1,2 млн гривен в денежном выражении) в данной компании.

Рабинович указал, что 1 декабря 2015 года заключил договор с компанией "Лонгера Лимитед" (Великобритания), которая приобрела 50% прав в уставном фонде компании. Согласно договору, право собственности на долю переходило с момента подписания документа, однако соответствующие изменения в реестр физлиц внесены не были. В дальнейшем указанный договор был разорван 25 февраля 2016 года.

При этом уже на следующий день, 26 февраля 2016 года, Рабинович и "Лонгера Лимитед" заключили новый договор купли-продажи доли компании "Ньюс Нетворк".

Вместе с тем при подаче в ноябре 2016 года исправленной декларации Рабиновичу было известно, что по состоянию на 31 декабря 2015 года ему принадлежало 100% прав на компанию "Ньюс Нетворк".

Таким образом, Рабинович указал недостоверные сведения о корпоративных правах на общую сумму 600 тыс. гривен, что превышает 250 прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года.

В сообщении НАПК говорится, что в действиях Рабиновича выявлены признаки состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Данные о правонарушении НАПК передаст в Национальное антикоррупционное бюро в пятницу.

Фото: ukranews.com

Ранее нардеп Сергей Каплин заявил, что расследует сразу два дела против Вадима Рабиновича.

Также мообщалось, что НАБУ проведет проверку в отношении депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича о наличии у него двойного гражданства.