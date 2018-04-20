Кассационный админсуд перенес рассмотрение иска Михаила Саакашвили к украинскому президенту Петру Порошенко на 11 мая по делу о лишении экс-губернатора Одесской области гражданства.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Заседание состоится 11 мая в 10:00", — сказала судья.

В конце марта суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили по делу о законности прекращения украинского гражданства последнего.

Ранее "Страна" сообщала, что оформлявшая документы по гражданству Саакашвили сотрудница Миграционной службы уволилась.

Также мы писали, что рассмотрение иска Саакашвили против президента перенесли на неделю. Данное решение было принято в связи с возникшими накануне проблемами со здоровьем у одной из 5 судей коллегии, которой 12 апреля была вызвана на дом "скорая помощь".