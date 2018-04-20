Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас в США готовится второй раз стать мамой, опубликовала в соцсети интригующее фото.

На снимке певица запечатлена держащей в руке ногу в кроссовке.

"Это Мое?" - спрашивает Лобода.

Любопытно, что снимок сразу же оброс комментариями поклонников певицы. Некотрые из них предположили, что это нога отца ребенка.

Напомним, Светлана Лобода не афиширует имя отца своего второго ребенка, но на фестивале Coachella в Калифорнии певица появилась в футболке с изображением обложки альбома культовой группы Rammstein, лидером которой является Тилль Линдеманн. О романе Лободы с фронтменом Rammstein ходят упорные слухи.

Ранее "Страна" писала о том, что в этом году мамами готовятся стать Камерон Диас и Ева Лонгория.

Также мы сообщали, что Светлана Лобода показала дочь на День Святого Валентина.