После того, как "Аэрофлот" признал проблему с получением виз США своими экипажами, в МИД РФ не исключили, что прямое авиасообщение между Россией и США может прерваться.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

"Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно", - отметили в дипучреждении, обвинив в этом американскую сторону.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что Соединенные Штаты приостановили выдачу виз летному составу "Аэрофлота".

Как сообщала "Страна", США будут проверять, что писали претенденты на визы в соцсетях за последние 5 лет.