Полеты лоукостера Ryanair в Украину могут начаться раньше, чем осенью 2018 года. Этот вопрос ограничен только поставкой самолетов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе рабочего визита во Львовскую область в пятницу, 20 апреля, сообщает его пресс-служба в Facebook.

"Я не исключаю, что полеты могут начаться раньше (чем осенью 2018 года - Прим. Ред.). Во время обсуждения с президентом Ryanair он сказал, что это ограничено просто поставкой новых самолетов...", - заявил глава государства.

По его словам, украинцы смогут приобрести билеты на самолеты Ryanair по цене менее 20 евро.

"Ryanair вернулся в Украину и будет осуществлять свои рейсы. Есть две составляющие. Первая, и самая важная в условиях безвизового режима, украинцы, имея биометрические паспорта, могут приобрести билеты по цене, равной менее 20 евро (это от 25 до 50% билетов), как из Киева, так и со Львова", - отметил Порошенко.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что крупнейшая украинская авиакомпания грозит новым судом ирландскому лоукостеру Ryanair.

Также появился полный список новых направлений полетов лоукостера Ryanair из Украины в 2018 году.