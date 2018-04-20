Появилось видео очевидцев кровавого ДТП в Кривом Роге. 21+
Появилось видео первых минут после ДТП в Кривом Роге, которое унесло жизни 9 человек.
Его в Facebook обнародовал основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.
По его словам, после ДТП все едут мимо - никто не останавливается.
"Пока рядом перед носом умирают люди. У Мазды осматривают повреждения. Жесть", - написал он и предупредил, что видео 21+.
Фото: facebook.com/vlad.life
Напомним, смертельное ДТП произошло вчера, 17 апреля, около шести утра в результате столкновения легковушки, маршрутки и заводского автобуса. Авария унесла жизни девятерых пассажиров маршрутки.
Все погибшие в страшной аварии в Кривом Роге, кроме одного человека, были сотрудниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Опубликован список погибших.
На месте смертельного ДТП в Кривом Роге прошел молебен.
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