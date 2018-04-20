Появилось видео первых минут после ДТП в Кривом Роге, которое унесло жизни 9 человек.

Его в Facebook обнародовал основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По его словам, после ДТП все едут мимо - никто не останавливается.

"Пока рядом перед носом умирают люди. У Мазды осматривают повреждения. Жесть", - написал он и предупредил, что видео 21+.

Фото: facebook.com/vlad.life

Напомним, смертельное ДТП произошло вчера, 17 апреля, около шести утра в результате столкновения легковушки, маршрутки и заводского автобуса. Авария унесла жизни девятерых пассажиров маршрутки.

Все погибшие в страшной аварии в Кривом Роге, кроме одного человека, были сотрудниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Опубликован список погибших.

На месте смертельного ДТП в Кривом Роге прошел молебен.

После жуткой аварии Кабинет Министров поднял вопрос отмены желтого сигнала светофора. "Страна" разбиралась, чем это может быть опасно для водителей.