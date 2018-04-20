Донецкая фильтровальная станция (ДФС) может возобновить работу в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.

По данным ресурса, сегодня на совещании "Вода Донбасса" был представлен план запуска ДФС. По итогам совещания станцию планируют запустить 21-22 апреля.

Для нормализации водоснабжения Куйбышевского, Петровского, Киевского, Кировского и Ленинского районов Донецка ГП «Вода Донбасса» переподключила водопроводную систему на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию.

В резервуарах ДФС остались контейнеры с хлором, общей массой 3,22 т.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня утром из-за остановки ДФС вода перестала поступать в Авдеевку.

Также мы сообщали, что в Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции.