То чего все так долго ждали, наконец-то свершилось. Но поверить в это все-равно очень трудно. Арсен Венгер официально объявил об уходе из лондонского "Арсенала" по завершении сезона.

Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Венгер уходит, фото: fc-arsenal.com

Сам Арсен Венгер, который возглавлял клуб 22 года, уже объяснил причины своего решения.

"После скрупулезных размышлений и обсуждений с клубом я посчитал, что сейчас подходящее время для меня покинуть свой пост по завершении сезона.

Я благодарен этому клубу за привилегию служить ему все эти годы. Я руководил командой с полной самоотдачей и идейностью.

Хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб таким особенным.

Хочу призвать фанатов поддержать команду, чтобы она закончила сезон как можно выше. Прошу все, кто любит "Арсенал", позаботиться о всех ценностях этого клуба. С любовью и заботой навсегда", - говорится в прощальном обращении французского тренера.

Расставание с 68-летним специалистом также прокомментировал владелец "Арсенала" Стэн Кронке.

"Это один из сложнейших наших дней за все эти годы, что мы в спорте. Арсен Венгер многое привнес в этот клуб на поле и за его пределами. Ничто не сравнится с его долголетием и стабильностью на протяжении всего этого периода на высочайшем уровне.

Арсен обладает несравненными качествами, и мы всегда будем ему благодарны. Все, кто любят "Арсенал" и любят футбол, должны быть благодарны ему.

Три чемпионских титула, включая сезон без поражений, семь побед в Кубке Англии и 20 успешных сезонов в Лиге чемпионов - выдающийся послужной список. Также своим видением на то, как нужно играть в футбол, он изменил идентичность нашего клуба и игру в Англии.

Мы полны амбиций оттолкнуться от феноменального периода Арсена и почтить его видение, гарантировав, что "Арсенал" будет бороться и завоевывать самые почетные и важные футбольные награды.

Сейчас мы должны сконцентрироваться на сильной концовке сезона и попросить миллионы болельщиков организовать должное прощание одной из легенд "Арсенала" за всю его историю и всего футбола", – сказал Кронке.

Арсен Венгер доработает с командой до конца этого сезона, клуб постарается как можно скорее назначить нового главного тренера. До определения кандидатуры клуб воздержится от дальнейших комментариев.

Ранее "Страна" сообщала, что лондонский Арсенал готов заплатить за полузащитника Шахтера 50 миллионов фунтов.

Также мы рассказывали, что в полуфиналах Лиги Европы Арсенал сыграет с Атлетико, Марсель с Зальцбургом.