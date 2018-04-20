Фонд Открытое общество известного американского бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса закрывает свой региональный центр в Будапеште и открывает новый центр в Берлине.

Переезд запланирован на ближайшее лето, сообщила австрийская газета Die Presse.

Филиал в Будапеште будет закрыт 31 августа. Прежде чем региональный центр окончательно переедет в стлицу Германии, будет создан временный офис в Вене. Сейчас в будапештском центре фонда Сороса работают около 100 человек, 60% из них – местные сотрудники.

В Европе у фонда Сороса есть также филиалы в Вене, Брюсселе, Париже и Лондоне. В Венгрии фонд Открытое общество работал с 1984 года. Стипендии, выдаваемые фондом для учебы за границей, ранее получали несколько основателей правящей в Венгрии партии ФИДЕС – Венгерский гражданский союз, в том числе нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан.



Американский миллиардер венгерско-еврейского происхождения Джордж Сорос считается жестким критиком Орбана. В свою очередь партия ФИДЕС ведет кампанию против Сороса. 20 февраля парламент Венгрии начал рассматривать законопроект, который его инициаторы именуют пакетом законов "Остановить Сороса".

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Венгрии заявил об угрозе государственного переворота в интересах Джорджа Сороса.

Также Сорос вложил $500 000 долларов в отмену Brexit - Тhe Guardian.