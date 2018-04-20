Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram откровенный снимок, на котором она полностью обнажена.

На фото она позирует на ступеньках, которые ведут к бассейну, при этом прикрывая грудь руками.

Настя Каменских уже около трех лет ведет спортивный блог и время от времени демонстрирует достижения.

Мнения подписчиков певицы разделились. кто-то пишет, что она прекрасна и похудела, другие, что она все равно остается крупной и, что выкладывать такие фото нескромно.

Фото: instagram.com

Напомним, что ранее Настя Каменских уехала "в лето" и публиковала знойные фото с пляжа.

Как сообщала "Страна", Каменских сняла откровенный клип, в котором попросила "дать ей второй шанс".