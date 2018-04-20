В пятницу, 20 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 апреля на 2,4 коп. до 26,2685 UAH/USD, курс покупки - на 1,56 коп. до 25,9750 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,18 коп. до 31,9844 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,43 коп. до 32,5685 UAH/EUR.

Напомним, что американская валюта продолжает планомерно дорожать в Украине: по итогам торгов 19 апреля, ее курс на межбанке поднялся на 7,5 копеек, и зафиксировался в коридоре 26,21-26,23 грн./$.

Ранее "Страна" писала о том, что курс гривни на межбанке в четверг продолжил свое падение.