Нардеп Александр Онищенко ответил на обвинения главы МВД Арсена Авакова, который вчера, после очередных разоблачений Онищенко о "Народном фронте" назвал его "записным политическим коррупционером, системно грабившим бюджет страны".

"Наконец-то заговорил Аваков. Я все ждал, когда он начнет. Ему все это время нравилось, что речь шла только о Порошенко, его политического оппонента. Но я зацепил их преступное кодло под названием Народный фронт и тут понеслась", - написал Онищенко на своей странице в ФБ.

Он подчеркивает, что у него "не было никогда доступа к бюджету". "И я не мог воровать на рюкзаках для армии. А также не мог тырить нефтепродукты с Одесского НПЗ, у меня не было таких полномочий в отличии от вас. Все компании, которыми я когда-то владел, были куплены. Не украдены, как у вас, по рыночной цене как действующий бизнес. Поэтому думайте, когда пишете. Ну а мы дальше будем рассказывать про ваше преступное кодло!", - сообщил Онищенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Онищенко готов передать "пленки" с голосом Порошенко на экспертизу НАБУ.

Также в НАБУ готовы изучить "пленки Онищенко", если увидят оригинал.